Treinador Rui Duarte promete "muito trabalho" para devolver Marítimo à I Liga

"Quero uma equipa com coragem. O Marítimo é um clube grande, que merece jogadores à altura da camisola e deste emblema", salientou, na conferência de apresentação, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



O sucessor de Jorge Silas explicou que "não consegue fazer magia", mas garantiu que vai montar um conjunto corajoso, com capacidade para criar "muitas oportunidades de golo e conceder poucas ao adversário", frisando que um "treinador tem de saber dominar várias dinâmicas".



"Sou adepto de bom futebol. Percebo o que estava a ser feito, mas eu também, como treinador, já joguei com três centrais, portanto, não é uma novidade para mim", notou, quando questionado se pretende manter o sistema tático da equipa nos últimos jogos.



Rui Duarte é o terceiro 'timoneiro' dos madeirenses na presente temporada, depois de Fábio Pereira, que saiu após a quarta jornada, e Jorge Silas, que abandonou o clube na quinta-feira, decorridas oito rondas, mas assegura que o "foco é total no que está pela frente".



"Ser o terceiro treinador da época cria um pouco de ruído e insegurança", revelou, para depois dizer que não pretende "olhar para o passado", deixando claro que a prioridade agora é "criar uma boa envolvência entre todos".



Apesar de não ter tido oportunidade de construir o plantel, Rui Duarte afirmou que ainda é cedo para pensar no mercado de 'inverno', referindo que, para já, o "importante é que (os jogadores) se sintam confortáveis, alegres e confiantes no que estão a fazer".



"Venho para trabalhar com os que cá estão, esses é que são os ativos (do clube), aqueles que a administração entendeu que são os jogadores certos para levar o Marítimo para a I Liga, e eu tenho a convicção que o vamos fazer", concluiu.



O técnico, de 46 anos, orienta o primeiro treino esta tarde, às 16:30, no complexo desportivo de Santo António, no Funchal.



A estreia ao serviço do Marítimo será no terreno do Felgueiras, no domingo, com início às 14:00, no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, a contar para a nona jornada da II Liga de futebol.



Após oito jornadas, a 'turma' madeirense ocupa a quinta posição, com 12 pontos, em igualdade com o Leixões, quarto.