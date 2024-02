Três grandes jogam 23.ª jornada da I Liga em 25 de fevereiro

De acordo com o calendário da 23.ª ronda divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, os `encarnados` recebem nesse domingo o Portimonense, no Estádio da Luz, às 18:00, enquanto os `leões` vão a Vila do Conde para jogar com o Rio Ave, às 20:30.

Os dois eternos rivais encontrar-se-ão poucos dias depois no Estádio José Alvalade, em 29 de fevereiro, uma quinta-feira, no primeiro encontro das meias-finais da Taça de Portugal, às 20:45.

Também o FC Porto disputará a partida da 23.ª jornada em 25 de fevereiro, com a deslocação ao terreno do Gil Vicente, às 18:00, e, tal como os rivais, quatro dias volvidos estará em ação na Taça de Portugal, mas para concluir o duelo dos `quartos` com o Santa Clara (II Liga), que foi interrompido na semana passada, devido às más condições climatéricas em Ponta Delgada.

A ronda arrancará no dia 23 de fevereiro, sexta-feira, com o encontro Arouca-Famalicão, às 20:15, e ficará concluída em 26 de fevereiro, uma segunda-feira, com o Boavista-Sporting de Braga, às 20:15.

O Benfica lidera a I Liga, com 52 pontos, em igualdade com o Sporting, que tem menos um jogo, ambos com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, terceiro colocado, com 45.

Programa da 23ª jornada:

- Sexta-feira, 23 fev:

Arouca - Famalicão, 20:15.

- Sábado, 24 fev:

Farense - Moreirense, 15:30.

Estrela da Amadora -- Desportivo de Chaves, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Casa Pia, 20:30.

- Domingo, 25 fev:

Vizela -- Estoril Praia, 15:30.

Gil Vicente -- FC Porto, 18:00.

Benfica -- Portimonense, 18.00

Rio Ave -- Sporting, 20:30.

- Segunda-feira, 26 fev:

Boavista -- Sporting de Braga, 20:15.