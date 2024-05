`Tricolores` piscam o olho à manutenção com triunfo frente ao `exemplar` Arouca

Sérgio Vieira, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, quer que a equipa tenha “uma reação forte” para poder vencer e com isso respirar melhor na luta pela manutenção, uma vez que conta apenas um ponto acima da zona de despromoção.



“Não podemos estar apenas a jogar bem, a criar oportunidades e, fruto de pequenos erros, não conseguirmos pontos, que é o mais importante. Queremos conquistar os três pontos, apesar de jogar fora. Durante a semana analisámos a forma de os conseguir. A época aproxima-se do fim, temos de ser rigorosos, organizados e solidários”, disse.



O Estrela da Amadora depende apenas de si para manter-se e o adversário de domingo, que já garantiu a manutenção e tem em mira o sexto posto, é para Sérgio Vieira um modelo a seguir, sobretudo pela capacidade de se reerguer perante as adversidades.



“O Arouca está a fazer uma boa época. É um exemplo de um bom projeto. Qualificou-se para a Liga Europa, desceu para o terceiro escalão nacional e reergueu-se. Soube escolher bem, recrutar bem. Sabemos que há muitas diferenças entre as duas equipas. Queremos seguir os melhores exemplos e nem sempre esses são dos clubes grandes, mas dos clubes que fazem bem. E o Arouca faz e fez bem. É isso que queremos fazer aqui também”, afirmou.



Apesar deste elogio, o Estrela da Amadora quer conquistar os três pontos frente ao Arouca, até porque uma vitória - dependendo dos resultados de hoje do Portimonense (antepenúltimo classificado) com o Sporting e do Chaves (penúltimo) com o FC Porto - fará os 'tricolores' encararem mais tranquilamente as duas últimas jornadas.



“Não temos outro caminho se não lutarmos. A forma como jogámos foi sempre elogiada. Estivemos perto de trazer pontos de Alvalade e até em Braga. Com o FC Porto também estivemos perto de ganhar. O mais importante é o processo. Temos de refletir porque não ganhámos. Amanhã (domingo) é o momento de sermos unidos e mais ambiciosos. Em termos coletivos, vamos tentar ser superiores ao Arouca”, disse.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 29 pontos, defronta pelas 18:00 de domingo, o Arouca, sétimo posicionado, com 45, em jogo da 32.ª jornada, que será arbitrado pelo lisboeta Miguel Nogueira.