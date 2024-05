U. Leiria vence Ac. Viseu no fecho da 33.ª jornada da II Liga

Sem influência para o futuro das duas equipas, ambas já com a manutenção garantida, o encontro revelou um Académico de Viseu com vários suplentes e duas estreias no "onze" titular.Também com alguns elementos menos utilizados, mas bem mais segura, a União de Leiria aproveitou a menor rotina dos viseenses e inaugurou cedo o marcador, num lance em que Dje D’avilla rematou, a bola desviou num defesa e foi ao poste. Na recarga, Bryan Róchez aproveitou para fazer o 1-0, aos sete minutos.Sem capacidade para criar perigo, o Académico de Viseu acumulava erros na retaguarda.Numa dessas situações, o guarda-redes Gomes Gerth - um dos estreantes - saiu mal da baliza e Jair Matheus explorou a falha para servir Arsénio para o 2-0, à passagem dos 19 minutos.O Académico de Viseu, que apenas rematou pela primeira vez à baliza aos 41 minutos, desfez a defesa de três centrais na segunda parte e melhorou bastante: logo aos 52 minutos, um desvio de André Clóvis levou a bola à barra.Mas, na melhor fase dos viseenses, um contra-ataque da União de Leiria bem desenhado por Bryan Róchez e Arsénio foi recompensado com o 3-0, naquele que foi o segundo golo do avançado hondurenho.O Viseu continuou à procura de um golo para reduzir a desvantagem, mas a União de Leiria manteve o controlo dos acontecimentos e o resultado não sofreu alteração.