Ukra anuncia final da carreira aos 36 anos

”, disse o avançado.Ukra, que recebeu o Prémio de Carreira na gala do 85.ª aniversário do Rio Ave, garantiu que “” e prometeu “”.”, partilhou.Sobre o futuro, Ukra revelou que “passará pela televisão”, mas que continuará ligado ao futebol, confidenciando um convite para ser embaixador da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).”, completou.O jogador gracejou dizendo que vai “ser mais difícil o balneário ficar longe do Ukra, do que o Ukra ficar longe do balneário”, mas garantiu que “vão aparecer novos desafios”.”, concluiu.Ukra vai terminar a sua carreira como futebolista aos 36 anos, depois de passagens por Famalicão, clube em que se formou, FC Porto, Padroense, Varzim, Olhanense, Sporting de Braga, CSKA Sófia (Bulgária), Al Fateh (Arábia Saudita), Santa Clara e Rio Ave.O extremo estreou-se na I Liga ao serviço do Olhanense, em 2009/10, quando estava cedido pelo FC Porto. Na temporada seguinte, em 2010/11, integrou o plantel principal dos 'azuis e brancos', contabilizando oito jogos, antes de rumar ao Sporting de Braga a meio desse exercício.