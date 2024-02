União de Leiria e FC Porto B empatam na II Liga

Os portistas adiantaram-se cedo no marcador, por Abraham Marcus, aos 19 minutos, mas permitiram a igualdade no final da primeira parte, através de Bura, aos 45+2, num encontro em que ficaram reduzidos a 10 elementos aos 61, por expulsão de Zé Pedro.



Em caso de vitória, a União de Leiria ultrapassava o adversário na tabela e, por isso, a equipa entrou ambiciosa e a querer dominar, mas, a partir dos 10 minutos, os portistas acertaram nas marcações, começaram a pressionar mais alto e a criar problemas aos leirienses.



Romain Correia ameaçou aos 12 minutos, num cabeceamento por cima num canto, e, à segunda tentativa, o FC Porto B chegou ao golo: Zé Pedro lançou bem Gui Guedes na esquerda, o extremo acelerou e serviu de 'bandeja' para o 1-0 de Abraham Marcus, de cabeça e sem marcação, aos 19 minutos.



A União de Leiria quase empatou logo depois: erro dos centrais portistas e Bryan Róchez ficou isolado, mas o 'chapéu' saiu ao lado.



Numa fase movimentada, o FC Porto B quase voltou a marcar aos 32 minutos, com Gui Guedes a rematar contra Fábio Ferreira. Na recarga, o guarda-redes da União de Leiria travou a tentativa de Martim Fernandes.



Os leirienses forçaram o ritmo e igualaram no período de descontos da primeira parte: cruzamento de Lucho Vega para o poste mais distante e o central Bura desviou de cabeça para a baliza do FC Porto B, com a bola a bater na barra antes de entrar.



O treinador da União, Vasco Botelho da Costa, lançou Jair Matheus para a frente no segundo tempo e o brasileiro fez estragos: aos 57 minutos foi travado por Zé Pedro, num lance que, após revisão pelo VAR - com decisão comunicada ao público presente no Estádio de Leiria - levou à expulsão, com vermelho direto, do central portista.



A partir desse lance, contudo, o jogo arrefeceu. Para tentar a vitória, o treinador dos leirienses prescindiu do trio de centrais a um quarto de hora do fim, colocando mais gente à frente.



Mas o FC Porto B congelou o jogo e as tentativas da equipa da casa para chegar à baliza de Gonçalo Ribeiro foram todas infrutíferas, mantendo-se até final a igualdade a um golo.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - FC Porto B, 1-1.



Ao intervalo: 1-1



Marcadores:



0-1, Abraham Marcus, 19 minutos.



1-1. Bura, 45+2







Equipas:



- União de Leiria: Fábio Ferreira, Marco Baixinho (Vasco Oliveira, 46), Bura, Tiago Ferreira (Zié Ouattara, 73), Valdir Jr. (Jair Matheus, 46), Dje D’avilla, Leandro Silva (Marcos Silva, 73), Pedro Empis, Jordan van der Gaag (Leandro Antunes, 73), Bryan Róchez e Lucho Vega.



(Suplentes: João Oliveira, Lystov, Leandro Antunes, Arsénio, Jair Matheus, Zié Ouattara, Vasco Oliveira, Marcos Silva e Paul Ayongo).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Martim Fernandes, Zé Pedro, Romain Correia, Rodrigo Pinheiro (Rui Monteiro, 78), Braima, Abraham Marcus (Candé, 89), Vasco Sousa (Rodrigo Fernandes, 78), Bernardo Folha, Gui Guedes (Cassamá, 70) e Wendel Silva (Gonçalo Sousa, 89),



(Suplentes: Diogo, Gonçalo Sousa, Pimentel, António Ribeiro, Rodrigo Fernandes, Cassamá, Rui Monteiro, Rodrigo Mora e Candé).



Treinador: António Folha.







Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Pinheiro (23), Jordan van der Gaag (43), Gonçalo Ribeiro (45+3), Bryan Róchez (45+3) e Wendel Silva (90). Cartão vermelho direto para Zé Pedro (61) e para o treinador do FC Porto B, António Folha (62).



Assistência: 3.704 espetadores.