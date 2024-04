União de Leiria vence Länk Vilaverdense com `hat-trick` de Bryan Róchez

Construído com um golo na primeira parte e dois na segunda, o triunfo tranquiliza os leirienses quanto à manutenção, complicando ainda mais a vida ao Länk, atual último classificado.



Apesar da ‘lanterna vermelha’, o Länk Vilaverdense entrou decidido a conseguir um resultado positivo e, nos primeiros minutos, foi a equipa mais diligente, empurrando a União para a própria grande área.



Mas a energia do último classificado durou pouco tempo. O conjunto orientado por Sérgio Machado pressionou no primeiro quarto de hora, mas foi perdendo o balanço e raramente criou perigo. Nas poucas vezes que chegou à baliza contrária, o guarda-redes Kieszek foi sempre competente.



Pelo contrário, a União de Leiria, que demonstrou dificuldades na saída para o ataque, marcou ao primeiro remate à baliza.



Um lançamento longo apanhou a defesa visitante em contrapé e Bryan Róchez, com um bom remate de primeira, cruzado e de pé esquerdo, fez o 1-0.



Com 30 graus no Estádio de Leiria, as duas equipas arrastaram-se longos minutos. Os leirienses tomaram conta das operações a partir dos 15 minutos, colocando a evidência as limitações do Länk.



Mesmo com a temperatura mais baixa no segundo tempo, o jogo continuou morno. A União de Leiria manteve o controlo, mas ficou mais perigosa após as entradas de Paul Ayongo e Arsénio.



A equipa da casa ameaçou, mandou uma bola ao poste por Ayongo e acabou mesmo por chegar ao 2-0, num cabeceamento de Bryan Róchez, aos 69 minutos, após canto de Arsénio.



No período de descontos, houve mais dois golos: o avançado hondurenho fez o seu terceiro golo, num desvio corajoso, numa jogada em que embateu contra o poste, e o Länk Vilaverdense reduziu para 3-1, num lance rápido finalizado por Lénio.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.