Vítor Campelos quer Gil Vicente "humilde" para dar sequência a resultados positivos

“Foi um resultado positivo, frente a um adversário que vinha de uma vitória sobre o Arsenal, mas que apenas acrescentou mais um ponto à nossa jornada. Temos plena consciência de que o Casa Pia é uma equipa forte, que vem de duas vitórias consecutivas, e precisamos de manter a mesma humildade e o compromisso”, disse Vítor Campelos.



O treinador da formação barcelense, que vem de dois jogos sem derrotas, lembrou a importância deste jogo na luta pela manutenção para ambas as equipas, que somam os mesmos 26 pontos



“Creio que tanto o Casa Pia como nós queremos alcançar rapidamente uma meta pontual de 35 pontos. Eles venceram os dois últimos jogos e tem uma equipa que possui boas individualidades. Temos de jogar a respeitar o adversário para conseguirmos os três pontos, que são extremamente importantes nesta nossa maratona”, disse o treinador.



Sobre as propriedades deste adversário, Vítor Campelos analisou um Casa Pia com “jogadores de qualidade técnica no ataque, sustentado por uma equipa com elementos experientes nos outros setores”, fazendo algum contraponto com o crescimento do seu plantel.



“Em relação à época passada, saíram 13 jogadores, boa parte para clubes de maior dimensão e tivemos que reconstruir uma equipa. Os atletas que vieram têm mostrado qualidade, mas é um processo que leva tempo. Acredito que vamos continuar a crescer até ao final do campeonato”, analisou o técnico.



Os 'galos' têm, esta época, sentido algumas dificuldades nos jogos fora de casa, para o campeonato, tendo só vencido duas partidas com visitantes, num registo de que Vítor Campelos pretende melhorar.



“Já temos jogado com qualidade para vencer mais vezes fora. Mas, talvez nos tenha falta uma pontinha de sorte em alguns jogos. Cada jogo é uma história diferente, e queremos manter a consistência, sabendo o que estamos a fazer bem, e onde podemos melhorar”, acrescentou o treinador dos ‘galos’.



Para este desafio com o Casa Pia, o treinador do conjunto barcelense não pode contar com os lesionados Zé Carlos e Kiko Pereira, mas já deve ter o avançado angolano Depú nas opções, após recuperar de problemas físicos.



O Gil Vicente, nono classificado com 26 pontos, joga este domingo no terreno do Casa Pia, 11.º também com 26, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.