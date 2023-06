Vítor Carvalho assina contrato pelo Braga até 2028

Vitor Carvalho, de 26 anos, foi formado no Coritiba, do Brasil, clube que na época 2019/2020 o emprestou ao Gil Vicente.Depois de duas épocas emprestado, Vítor Carvalho transferiu-se em definitivo para o clube de Barcelos, ao serviço do qual disputou um total de 108 jogos e marcou oito golos, cinco das quais na última temporada.O médio brasileiro é o primeiro reforço do Sporting de Braga para a próxima época, e é anunciado dois dias depois da formação orientada por Artur Jorge ter sido derrotada por 2-0, pelo FC Porto, na final da Taça de Portugal.Na sua página oficial, o Gil Vicente deixou um agradecimento ao jogador, lembrando-o como "um dos pilares do plantel que alcançou a Europa", numa alusão à presença da equipa na Liga Conferência Europa na época que agora terminou.