Vitória de Guimarães vai disputar provas europeias pela terceira época seguida

Depois de terem atingido a terceira pré–eliminatória da Liga Conferência Europa, na temporada 2022/23, e de terem sido eliminados na segunda pré–eliminatória da mesma prova, na época ainda em curso, os vitorianos asseguraram mais uma presença em competições da UEFA face aos resultados do Arouca, sexto classificado, e do Moreirense, sétimo, na 30.ª jornada.



Com o empate dos arouquenses no terreno do Rio Ave (1–1), na sexta–feira, e a derrota caseira dos vizinhos de Moreira de Cónegos ante o Gil Vicente (1–0), os vitorianos têm 13 pontos de vantagem para o Arouca e 14 para o Moreirense, quando resta a cada um desses adversários disputar 12 pontos.



Na véspera de defrontarem o líder Sporting, em Lisboa, para a 30.ª jornada, os vitorianos asseguraram que vão, pelo menos, repetir a participação na Liga Conferência Europa durante a temporada 2024/25, numa fase em que têm 57 pontos e estão a dois do terceiro classificado, FC Porto, e do quarto, Sporting de Braga.



O clube minhoto vai assim disputar as competições europeias pela 22.ª temporada, dando continuidade a um trajeto com 86 encontros oficiais, que começou em 1969/70, com a presença na extinta Taça das Cidades com Feira.



O Vitória alcançou a melhor prestação na época 1986/87, com a ida aos quartos de final da Taça UEFA, prova antecessora da Liga Europa, e participou por quatro vezes consecutivas em competições europeias entre 1995/96 e 1998/99.