Yanis Hamache regressa a Portugal para reforçar o Arouca

O defesa assinou com os "lobos" - que ocupam o 10.º lugar da I Liga, com 16 pontos - um vínculo válido até 2026.Com formação em França, através das passagens por Nice e Red Star, foi ao serviço do Boavista que se destacou, tendo registado seis golos e 11 assistências em 59 partidas.Depois de ter representado os ucranianos do Dnipro na época transata, Hamache está de volta ao principal escalão português pela porta do Arouca, que recebe o atleta a custo zero, na primeira aquisição do clube no mercado de inverno.A formação de Daniel Sousa tem tido particulares dificuldades nas laterais da defesa, sobretudo do lado esquerdo, face aos problemas físicos apresentados por Mateus Quaresma e Weverson, pelo que o internacional argelino dará um maior leque de opções para a posição.O jogador já se encontra disponível para a receção ao Benfica, próximo desafio do emblema da Serra da Freita, marcado para as 18h00 de sábado.