Seleção de futsal deve privilegiar o coletivo para vencer a Geórgia, refere Jorge Braz

"A Geórgia é forte tecnicamente. Os jogadores naturalizados trazem aquela qualidade técnica com bola, conhecimento do jogo e competência na decisão. Isso é que torna o jogo diferente. Estamos muito focados no nosso processo coletivo, no que temos de fazer para sermos superiores. Temos de ser Portugal. Acredito fielmente nos jogadores e na capacidade da equipa em conquistar mais três pontos", disse Jorge Braz.

Em declarações ao site da federação, o técnico fez a antevisão do desafio no qual se discute a liderança da `poule`, com os oponentes a somar até agora três pontos cada, enquanto Finlândia e Arménia estão ainda a zero.

"Existem algumas diferenças, quer ao nível da organização, quer na forma e na abordagem ao jogo, em relação à Finlândia, mas há três pontos em disputa que queremos muito. Temos de nos focar essencialmente no nosso processo. Queremos terminar esta (primeira) fase com seis pontos", acrescentou.

O vencedor de cada grupo qualifica-se diretamente para o Mundial do Uzbequistão, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para um play-off, do qual sairão os últimos dois participantes europeus.

"Será necessário um compromisso reforçado coletivamente: na nossa organização e na forma como funcionamos em equipa. Como equipa, temos sido muito felizes. São esses momentos em termos de processo e compromisso que temos de continuar a procurar", acrescentou.

Na estreia, Portugal goleou a Finlândia por 5-1, enquanto a Geórgia se impôs à Arménia por 2-1.

Entretanto, Fábio Cecílio contraiu uma lesão muscular e, por isso, foi hoje substituído na convocatória por Hugo Neves, jogador do Sporting, que esta tarde já treina com os colegas no Pavilhão Cidade de Viseu.