FC Porto nos `quartos` da Liga Europeia de hóquei

Lusa 13 Jan, 2018, 21:55 | Hóquei

Os portistas lideram o Grupo B contando apenas vitórias (12 pontos), e na próxima etapa vão defrontar o segundo classificado do Grupo C, que poderá ser o Benfica, hoje batido pela segunda vez pelo FC Barcelona (0-2 fora).



Ainda assim, os atuais campeões nacionais não entraram bem na partida permitindo à formação italiana marcar cedo.



O Follonica, eficaz, marcou logo aos dois minutos, por intermédio de David Balini, aproveitando alguma desorientação na defesa portista. Ainda assim, o FC Porto reagiu de imediato e empatou no minuto seguinte, num livre direto de Hélder Nunes.



A partir daí, os portistas conseguiram-se organizar e a reviravolta aconteceu a meio da primeira parte, com um golo do argentino Reinaldo Garcia.



Ainda antes do intervalo, Hélder Nunes voltou a mostrar a eficácia nos lances de bola parada, aumentando a vantagem após a marcação de outro livre direto.



No segundo tempo, e apesar de um início ritmado e bem conseguido, o FC Porto não conseguiu manter a intensidade, permitindo aos italianos aproximarem-se.



Depois de estar a perder por 5-1 (após golos de Álvaro Morais e de Gonçalo Alves), o Follonica, que continua na corrida pelo segundo lugar do grupo e consequente passagem à fase seguinte da prova, marcou e desorientou o FC Porto.



A quatro minutos do final, os italianos colocaram-se a dois golos (6-4), impondo mais emoção ao encontro. Mas, Telmo Pinto acabou por faturar no último minuto, carimbando a passagem portista aos ‘quartos’ da Liga Europeia de hóquei em patins.