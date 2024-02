Guarda-redes Ângelo Girão de volta à seleção nacional de hóquei em patins

O anúncio foi feito esta tarde pelo novo selecionador nacional, Paulo Freitas, numa conferência de imprensa efetuada no Porto, onde revelou os 10 convocados para aquele histórico torneio suíço.

Girão falhara o Campeonato da Europa do ano passado, por razões do foro pessoal, tendo então sido substituído por Pedro Henriques, do Benfica, que agora ficou de fora.

Na sua primeira convocatória para uma competição internacional de seleções, Paulo Freitas anunciou ainda que Xano Edo, da Oliveirense, será o outro guarda-redes para Montreux, repetindo-se, assim, a chamada desse atleta para o último Europeu, realizado na Catalunha, em Espanha.

O defesa Xavier Cardoso, da Oliveirense, e o pivô Gonçalo Pinto, do Benfica, são as outras novidades entre os eleitos por Paulo Freitas para a prova suíça, entrando para os lugares de Henrique Magalhães, do Sporting, e Telmo Pinto, do FC Porto.

Paulo Freitas explicou que as suas escolhas tiveram em consideração aspetos como "o foco mental, as aptidões atléticas, a personalidade e o talento", sem esquecer aquele que é "o desempenho de cada atleta nas suas equipas".

O técnico adiantou que esta convocatória partiu de uma "base de 17, 18 atletas" que foram sendo avaliados e da qual saiu o lote final hoje anunciado, para uma prova na qual estarão também o campeão mundial, Argentina, e o campeão europeu, Espanha.

"É uma convocatória que nos permite pensar que temos boa solução defensiva, uma boa solução ofensiva, uma boa solução para o que são as dinâmicas das transições" e, referiu também o selecionador nacional, para as situações específicas de "under play" e de "power play" e das bolas paradas.

Paulo Freitas disse que não falou com nenhum jogador, referiu que Ângelo Girão "é um grande guarda-redes, com um enorme talento e grande compromisso", e que o convocou, também, baseando-se no "conhecimento que tem do atleta". Paulo Freitas treinou Girão no Sporting.

O selecionador acredita que, com os 10 atletas por si escolhidos, Portugal pode "defender os seus pergaminhos" na 69.ª Taça das Nações, vulgo Torneio de Montreux, a mais antiga prova internacional da modalidade, datando a sua primeira edição de 1921.

Portugal é o recordista de vitórias nesta competição, com 19 troféus conquistados, mais dois do que a Espanha.

A seleção lusa efetuará um estágio de preparação para o torneio nos dias 24, 25 e 26 de Março, no Luso, e estreia-se frente à Suíça, logo no dia 27. Para o selecionador, o tempo de estágio previsto "é aquilo que é" e não será encarado como um problema.

Convocados:

- Guarda-redes: Ângelo Girão (Sporting) e Xano Edo (Oliveirense).

- Defesas: Nuno Santos (Oliveirense), Xavier Cardoso (Oliveirense) e Hélder Nunes (FC Porto).

- Alas: Gonçalo Alves (FC Porto), Rafa (FC Porto) e João Souto (Sporting).

- Pivôs: João Rodrigues (Barcelona) e Gonçalo Pinto (Benfica).