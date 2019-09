Parece e até é um pouco violento, mas dói mais a que vê do que a quem joga. Disputa-se por estes dias no Japão o Rugby World Cup 2019. Este registo fotográfico é do encontro entre as equipa da Fiji e o Uruguai, no Estádio Memorial de Kamaishi, Japão. Uma foto tirada no momento em que Mosese Voka das Fiji é abordado pelo uruguaio Nicolas Freitas.