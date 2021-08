OLÍMPICOS - CRÓNICA DE BASTIDORES "Jorge, obrigado!"

Naquele espaço, completamente cheio, o Jorge prometeu mais.



Eu já o acompanhava, mas aquela postura genuína, verdadeira e pura, fez com que ficasse ainda mais ligado ao judoca e ao homem.



Os anos passaram e fomos criando uma boa relação. Como jornalista, fui reportando as muitas vitórias que ele foi alcançando. Nunca negou uma entrevista, nunca fez má cara. Teve sempre uma disponibilidade total. Percebeu que o nosso trabalho é informar e questionar... mesmo quando as perguntas não são as mais doces.



Este ano, enquanto eu cobria os festejos do título do Sporting, ele viu-me. Focado na azáfama do trabalho, nem percebi que era ele. O Jorge fez questão de parar. Falou-me, com a alegria que o caracteriza, e acabámos por abordar rapidamente os Jogos Olímpicos. Disse-lhe que iria adorar acompanhar a prestação do judo e ele apontou logo a uma medalha. Importante: não pensem que falou só para parecer bonito ou que o afirmou sem noção. Não! O Jorge sabe o muito que trabalha e tem algo que só nasce com os predestinados: querer sempre mais. A nossa conversa foi informal, sem o "modo jornalismo" ligado, mas eu não a esqueci.



Os meses passaram e calhou-me em sorte ter sido escolhido pelo João Pedro Mendonça para acompanhar o judo em Tóquio. Não vou esconder: fiquei muito feliz. Gosto da modalidade, tenho muitos amigos praticantes e acompanhar atletas de excelência enche qualquer jornalista de orgulho. É óbvio que me lembrei logo do Jorge: "que história incrível seria se ele ganhasse uma medalha!"



No dia do bronze, cruzei-me bem cedo com ele. No tapete, o Jorge aquecia super concentrado, mas assim que os nossos olhares se cruzaram ele acenou. O Ricardo Passos Mota, astuto como sempre, captou aquele momento e eu pensei: "vai para a peça da medalha!". Estavámos longe de saber o que aí vinha.



Do lado de fora, na zona mista, assisti a uma prestação única. Força, vontade, determinação e uma crença inabalável.



A meio da manhã, quando ele passou por mim e pelo Ricardo, fez questão de dizer que ia fazer história por Portugal.



A confiança dele embalou-me. Não esqueci o código deontológico, mas estava a torcer por ele. Por ser do meu país, claro, mas também por colocar todo o amor pela modalidade, toda a garra e toda a superação em cada combate. Mas eu não era o único. Todo o Budokan ganhou empatia pelo Jorge. Os nossos colegas de Israel, que estavam ao nosso lado, já eram da equipa Portugal e puxavam por ele como se fosse um deles.



Quando o combate pelo bronze terminou fiquei emocionado. Ansiava pelo momento da zona mista. E ele chegou.



O Jorge, a transbordar de felicidade, tentou agarrar-se a mim no local das entrevistas, com a simplicidade e genuinidade que o tornam tão especial. Ainda escuto aquele "MY MANNN", dito enquanto ele tentava derrubar a fita de distância imposta pela pandemia.



A seguir, veio uma das entrevistas mais importantes da minha vida. Uma conversa sem filtros, cheia de emoção e de honestidade. Terminou com o Jorge a agarrar no meu telemóvel. Na coluna tocava a música que ele dançou quando foi campeão do mundo em Tóquio em 2019.



Acabámos a bailar os dois numa simbiose perfeita entre entrevistado e entrevistador, entre um medalhado olímpico e um "puto" que estava a viver um dos maiores sonhos da carreira.



Jamais esquecerei aqueles "moves". Estão guardados na minha memória. Se fechar os olhos ainda os consigo vislumbrar.



OBRIGADO, Jorge! Pelo bronze e por seres o responsável pela primeira medalha olímpica que tive a oportunidade de reportar.



Ficaremos ligados para sempre por causa deste momento perfeito. Por mais que escreva nunca conseguirei encontrar formas de agradecer.



Paris espera por ti! E o ouro também! Ahhh e fica a promessa: vou encarregar-me de começar a escolher um pimbazinho para levares contigo! Tenho a certeza que vais precisar dele, MYYYY MANNNN!!!