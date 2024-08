Crónica de bastidores. Rochele, um abraço só nosso!

Depois de ser afastada dos Jogos Olímpicos, a Rochele Nunes passou na zona mista, como todos os atletas que acabam de competir, para prestar declarações sobre a prova. Percebi que ainda estava a recuperar fisicamente e emocionalmente do combate. Perguntei se já estava pronta para falar e se poderia ser em direto. Perante o sim, avançamos.Assim que ela começou a falar, percebi que o lado humano se estava a sobrepor ao da judoca, sem saber, na verdade, se existe uma distinção clara entre os dois.Um atleta (ou um jornalista) tem um lado profissional e um lado humano.A Rochele estava a explicar como o lado humano dificultou a preparação do lado da judoca para uma das provas mais importantes da carreira, algo relevante do ponto de vista jornalístico.A nossa missão é reportar e também contextualizar para que os espectadores tenham toda a informação e possam assim perceber toda a história. Perder um irmão é uma dor incalculável que afeta o lado pessoal e, por inerência, o profissional.A Rochele acabou por desabar e terá sentido que o abraço que me estendeu lhe fazia falta. E eu, João, tentando balançar o lado profissional com o pessoal, abracei-a.O que importava reter, já tinha sido dito. A história de sofrimento, superação, coragem e resiliência, a judoca já tinha contado e prolongar aquele direto nada iria acrescentar.O abraço já seria mais entre a Rochele e o João, não entre a judoca e o jornalista... mas nem sempre é fácil destrinçar esses dois lados e o balanço entre eles será sempre precário.Rochele, o nosso abraço não ficou só nosso porque, por força do direto, foi partilhado na televisão.Já sem o Filipe Valente a captar e sem microfone, demos outro. Mas esse já não tem relevância jornalística para esta crónica.