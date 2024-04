Bayern Munique e Real Madrid anulam-se na primeira mão da meia-final

Na Allianz Arena, os bávaros até entraram melhor no desafio, com várias investidas sobre os espanhóis, que, na primeira vez que foram com perigo à baliza, fizeram estragos.



Um passe soberbo de Toni Kross ‘rasgou’ a defesa germânica e o brasileiro Vinicius Júnior, só com Manuel Neuer pela frente, foi letal com um remate de primeira e abriu o ativo, quando decorria o minuto 24.



O internacional português Raphaël Guerreiro começou no ‘banco’, mas foi lançado por Thomas Tuchel no recomeço do desafio, por troca com Goretzka.



A desvantagem não abalou os anfitriões, seis vezes campeões europeus, e, num espaço de quatro minutos, operaram a reviravolta.



Primeiro, Leroy Sané progrediu com a bola, fez o que quis de Mendy e disparou forte e colocado, batendo Lunin ao primeiro poste e abrindo caminho para Musiala fazer igual, mas do outro lado, com Lucas Vázquez a cometer falta dentro de área.



Da marca do castigo máximo, o artilheiro e especialista Harry Kane fez o 2-1, naquele que foi o seu 43.º golo na temporada, em outros tantos jogos.



Na reta final, Min-Jae Kim foi imprudente e travou Rodrygo na grande área, com Vinicius Júnior a ser exímio na cobrança do penálti, aos 83 minutos.



Nos bávaros, destacou-se o avançado Thomas Müller, face ao 150.º encontro pelo Bayern na ‘Champions’, tornando-se, assim, no terceiro jogador a atingir este marco por um único clube, depois da Xavi Hernández, pelo FC Barcelona, e Iker Casillas, pelo Real Madrid.



O encontro da segunda mão está agendado para 08 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.



Na quarta-feira, os alemães Borussia Dortmund recebem os franceses do Paris Saint-Germain, que contam com os lusos Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vítor Ferreira e Gonçalo Ramos, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pelas 20:00, em jogo da primeira mão das ‘meias’.



A final realiza-se em Wembley, em 01 de junho, com o vencedor a suceder aos ingleses do Manchester City.