Benfica espera para saber futuro na "Champions"

A vitória da Atalanta na final da Liga Europa frente ao até aqui invicto na época Bayer Leverkusen impediu o Benfica de garantir desde já a entrada direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.



Essa possibilidade, ainda assim, continua de pé e se, esta quarta-feira, as "águias" tinham de torcer por uma derrota da turma de Bérgamo, agora vão ter de torcer por duas vitórias da Atalanta nos dois jogos que ainda tem por disputar na Serie A 23/24.



É que esses dois triunfos (frente a Torino e Fiorentina, ambos em casa) garantem à Atalanta um lugar no "top 4" da prova. E, se tal acontecer, o Benfica garante automaticamente um lugar na fase de grupos da "Champions" 2024/2025.



Nesse cenário a Atalanta apurar-se-ia para a fase de grupos da Champions pela classificação no seu campeonato, abdicando do apuramento via conquista da Liga Europa, o que abriria uma vaga direta na fase de grupos para o clube com melhor ranking entre os presentes nas pré-eliminatórias (no caso o Benfica).



Pelo contrário, se a Atalanta terminar a Serie A no quinto lugar em que agora se encontra (embora com menos um jogo disputado) a sua vaga na fase de grupos da "Champions" será garantida enquanto vencedora da Liga Europa, com a Roma - atual 6.ª classificada da Serie A - a beneficiar e a apurar-se para a "Champions" como quinta equipa italiana (Itália e Alemanha terão cinco apurados via campeonatos nacionais para a Liga dos Campeões na próxima temporada em virtude do seu bom desempenho europeu recente).



Para já, a Atalanta era 5.ª, a dois pontos da Juventus (que recebe o Monza na última jornada) e do Bolonha (que visita o Génova), mas tem um jogo a menos em relação a essas duas equipas. Ou seja, se a equipa de Gian Piero Gasperini vencer as duas partidas que lhe faltam terminará nos quatro primeiros.