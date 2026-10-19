Bosz espera FC Porto ao ataque e confia no futebol do PSV Eindhoven

O treinador do PSV, Peter Bosz, antecipou esta segunda-feira um FC Porto ofensivo na Liga dos Campeões de futebol e manifestou confiança na capacidade da sua equipa para aplicar o próprio estilo no Dragão.



Questionado sobre o maior tempo de descanso dos portistas, o técnico neerlandês desvalorizou a diferença: “É um facto, faz parte do jogo”.



Bosz sustentou que acredita no futebol da sua equipa, mas reconheceu a necessidade de adaptar a abordagem a cada adversário e identificar os espaços onde pode criar dificuldades.



O treinador apontou também a necessidade de maior consistência, recordando o encontro com o Leipzig. Na sua análise, o PSV conseguiu dominar, mas perdeu iniciativa quando deixou de conseguir manter a pressão, um aspeto que pretende melhorar frente a uma equipa portista que espera apostada em procurar a vitória.



Sobre Van Bommel, Bosz explicou que o jogador participou no treino da véspera, mas ainda não apresentava condições físicas suficientes, considerando que a sua utilização representaria um risco. Apesar das limitações no plantel, manteve a confiança na preparação realizada para a visita ao Dragão.



O lateral Kostic antecipou igualmente dificuldades para ambas as equipas, num encontro que espera de elevada intensidade e em que os pequenos detalhes poderão determinar o vencedor. “Vai ser duro para nós e para eles”, afirmou, defendendo que o PSV terá de demonstrar coragem e inteligência.



O jogador reconheceu o pouco tempo de preparação, mas rejeitou usá-lo como desculpa e sublinhou a necessidade de aprender com os erros. “Temos de acreditar que é possível vencer”, vincou, manifestando confiança na qualidade da equipa e na evolução do seu futebol.



O FC Porto recebe o PSV na terça-feira, às 20:00, em encontro da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. As duas equipas procuram a primeira vitória na competição, com os portistas ainda sem pontos, após as derrotas frente ao Manchester City e ao Betis.