"Champions". Sporting tenta regressar às vitórias com o Brugge

Os "leões" perderam os três últimos jogos que disputaram, frente ao Arsenal (5-1), na "Champions", e com o Santa Clara (1-0) e o Moreirense (2-1), ambos na I Liga, com o técnico João Pereira a contar apenas com uma vitória nos quatro jogos em que dirigiu a equipa, logo na estreia, frente ao Amarante (6-0), na Taça de Portugal.O Sporting chega a este jogo no 10.º lugar da classificação, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos oitavos de final, tal como o Club Brugge, que é 22.º, com sete, e que vem de dois jogos sem derrotas na Liga dos Campeões.





Franco Israel deverá suceder a Vladan Kovacevic na baliza, Henrique Arreiol e Morten Hjulmand deverão formar a dupla de meio-campo (Daniel Bragança e Hidemasa Morita, por enquanto, são cartas fora do baralho devido a lesão), sendo que as principais dúvidas recaem na defesa (Debast) e no ataque (Marcus Edwards).

Nesta altura existem algumas incógnitas relativamente ao onze inicial apresentado pelo Sporting em Bruges.





Os comandados de Nicky Hayen atravessam uma das melhores fases relativamente a 2024/2025, uma vez que não conhecem o sabor da derrota desde 22 de outubro, altura em que perderam diante do Milan, na UEFA Champions League.



Desde então? Oito vitórias em todas as competições e dois empates - ambos nesta prova. Os belgas, aliás, levaram a melhor fora de portas diante do KV Mechelen, na Jupiler Pro League (2-1), na sequência de um jogo emocionante que terminou com um golo... aos 90+11.



A equipa apresentada no passado fim-de-semana sofreu algumas alterações e, ao que tudo indica, Nicky Hayen voltará a apostar na titularidade de nomes como Raphael Onyedika, Ferrán Jutglà, Christos Tzolis (muita atenção a este avançado: já leva oito.