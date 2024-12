Treinador do Club Brugge espera Sporting motivado

”, disse Hayen, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.





O Sporting, 10.º na fase de liga da ‘Champions’, visita na terça-feira o campeão belga, 22.º, com sete pontos, depois de três derrotas consecutivas da equipa lisboeta, com Arsenal (5-1, casa), Santa Clara (1-0, casa) e Moreirense (2-1, fora).



“É uma equipa forte, com muita qualidade técnica, começaram a época muito bem, com 33 pontos em 11 jogos, e 10 em 15 na Liga dos Campeões, tiveram um bom momento, muita confiança, mudaram de treinador e estão a debater-se um bocado, estamos conscientes, perderam três jogos consecutivos, mas como jogador não queres perder um quarto”, disse ainda o treinador belga.



Hayen quer aproveitar o atual momento dos "leões", mas também enalteceu a qualidade da equipa lisboeta como um todo, evitando destacar o goleador sueco Viktor Gyökeres, que esta época conta com 34 golos em 28 jogos.



“Olhamos para todos. Para toda a equipa, estamos preparados para qualquer estratégia, têm muita qualidade, mas também temos algumas possibilidades e é algo que queremos fazer”, justificou o belga, quando questionado se o sueco iria merecer atenção especial.



Joel Ordóñez espera um jogo duro



Do lado do Club Brugge, na conferência esteve também o central equatoriano Joel Ordóñez, antevendo um adversário duro, mas com a ideia de que o campeão belga também estará preparado.



“Sabemos que o Sporting é uma equipa forte, amanhã vai ser muito duro e temos que trabalhar da melhor maneira para conseguir um bom resultado”, referiu.



O jogo entre Club Brugge e Sporting, da sexta e antepenúltima jornada da fase de liga, tem início às 20h00 desta terça-feira e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.



No novo formato da "Champions" os oito primeiros qualificam-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas situadas entre o nono e 24.º lugares disputam um "play off" de acesso, a duas mãos.