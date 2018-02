As competições europeias estão de regresso a Portugal. A Liga dos Campeões está de regresso e pronta para tomar de assalto a atenção de todos os adeptos de futebol. Na cidade invicta, o FC Porto vai receber o Liverpool na primeira mão dos oitavos de final da liga milionária. Um jogo com duas grandes equipas europeias, que apresentam um invejável palmarés continental. Sérgio Conceição disse estar consciente da diferença de poderio entre as duas equipas mas quer explorar um dia mau da equipa de Jurgen Klopp, que garantiu respeitar o FC Porto. "Ninguém quer jogar contra o FC Porto, porque é uma equipa muito boa", declarou o técnico alemão. A partida tem início às 19h45. Pode seguir o jogo no site, em direto no canal 1 da RTP e ouvir o relato na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.