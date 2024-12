Real Madrid e PSG `renascidos`, Liverpool dominador

Com uma vitória por 3-2 em casa da Atalanta, o madrilenos parecem encarreirar para o play-off de acesso aos oitavos de final, o mesmo sucedendo aos parisienses, que bateram o Salzburgo por 3-0, com Gonçalo Ramos e Nuno Mendes a entrarem na contabilidade.Após os jogos de hoje da sexta jornada, o Liverpool mantém-se como única formação 100% vitoriosa e segue na frente sem quebrar, com o sexto sucesso, agora sobre o Girona, por 1-0, e quase que já garantiu que será um dos oito primeiros, enquanto o Sporting, que perdeu em Bruges, por 2-1, ainda terá de 'fazer contas' para saber se vai ao play-off reservado aos clubes entre o nono e 24.º lugares.Vindo de uma derrota ante o Liverpool, por 2-0, e em crítico 24.º lugar, o campeão redimiu-se 'em grande' e passou com distinção em Bérgamo, cidade da Atalanta, vencedora da Liga Europa e líder da Liga italiana de futebol.Bayer Leverkusen e Inter Milão empataram (1-1) e apontam bem ao top-8 desta fase, tal como o Brest, vencedor por 1-0 na receção ao PSV, e o Aston Villa, que superou o Leipzig por 2-1.Atrás dos 18 pontos do Liverpool, segue, com 13 pontos, o quarteto composto por Aston Villa, Inter, Leverkusen e Brest. Se tivesse vencido, o Sporting também estaria nesse patamar.Em recuperação, finalmente, os 'merengues' de Madrid saltam do 24.º para 18.º, com nove pontos, ainda com forte pressão para as duas últimas jornadas e com apenas mais dois que o 'novo' 24.º, que é o PSG.Com a exceção clara do Liverpool, tudo está ainda muito fluido, quando falta metade dos jogos desta sexta jornada, na quarta-feira, entre os quais o Benfica-Bolonha, e mais duas rondas completas.O Sporting tentava regressar às vitórias, na visita ao Club Brugge, mas os belgas foram mais afortunados e ganharam com autogolo de Eduardo Quaresma (aos 24 minutos) e golo de Nielsen (83), após liderança 'madrugadora' de Geny Catamo (03).No estádio Gewiss de Bérgamo, Kylian Mbappé apontou o 50.º golo na 'Champions', contribuindo aos 10 minutos para as contas 'merengues', em que também entraram Vinícius Júnior (56) e Bellingham (59).Em jogo frenético, a Atalanta respondeu com os golos de De Ketelalere (45+2, de grande penalidade) e Lookman (65.).A caminhada 'imperial' do Liverpool, tão impressionante na Inglaterra como na Europa, fez-se hoje em Girona com o golo do egípcio Mohamed Salah, aos 63 minutos, de penálti.Em Salzburgo, o PSG jogou com um quarteto luso - João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, com estes dois a 'faturar'.Gonçalo Ramos abriu o marcador, aos 30, Nuno Mendes elevou para 2-0, aos 72, e Doué fechou, aos 85.Também hoje, o Bayern Munique goleou por 5-1 em Gelsenkirchen o Shahktar Donetsk, com Raphaël Guerreiro a titular, e Dínamo Zagreb e Celtic empataram, sem golos.