Sporting de derrota em derrota

Em jogo da Liga dos Campeões na Bélgica, o Club Brugge infligiu a quarta derrota consecutiva ao Sporting, que até começou por se adiantar no marcador por Geny Catamo, logo no início da partida. No entanto, um autogolo de Quaresma e a machadada final desferida por Casper Nielsen aos 83 minutos derrubaram os leões comandados por João Pereira.

Após ter sido goleado na ronda anterior, com o Arsenal (5-1), o Sporting segue na 12.ª posição da fase de liga, com 10 pontos, ainda em zona de play-off, enquanto o Club Brugge é 14.º, em igualdade com o conjunto 'leonino'.