Reviravolta do Sporting esteve nos suplentes

Depois de dois ameaços à terceira foi de vez. Golo de Igor Paixão, ao minuto 14, após um belíssimo passe de Aubameyang. O gás inicial do Sporting esgotou-se e o Marselha tomou conta da partida e jogava a seu bel-prazer.

(Foto: Rodrigo Antunes - EPA)





Perto da meia hora de jogo, jogada perigosa do Marselha, com a bola a passar por Vermeeren, Aubameyang e Greenwood, com o inglês a atirar colocado para boa defesa de Rui Silva.





Contra a corrente do jogo, o Sporting voltou a causar algum perigo junto da baliza da equipa francesa. Boa iniciativa individual de Luis Suárez, mas o remate do avançado colombiano saiu à figura de Rulli.

Perto do intervalo, o árbitro Rade Obrenovic assinalou penálti contra o Sporting. Foi chamado pelo VAR e reverteu a decisão, mostrando segundo amarelo a Emerson, por simulação, e consequente expulsão. O Marselha ficou reduzido a 10 jogadores.

(Foto: Pedro Rocha - Reuters)





Ao minuto 71, e depois de revisão do VAR, a aposta em Geny Catamo colheu frutos e o moçambicano empatou a partida. Lance de insistência com a bola a sobrar para Geny que rematou de pé esquerdo para o fundo das redes.

(Foto: Pedro Rocha - Reuters)





Rui Borges voltou a mexer na equipa e fez entrar Alisson e Diomande para os lugares do lesionado Debast e Fresneda.

Mais uma vez Rui Borges feliz na substituição e ao minuto 86 Alisson marca e opera a reviravolta no marcador. O remate do brasileiro sofreu um desvio num defesa do Marselha e só parou no fundo das redes da baliza de Rulli.

(Foto: Pedro Rocha - Reuters)





No Estádio de Alvalade, em Lisboa, e com o Sporting a jogar uma vez mais de branco e rosa, os leões entraram mais fortes e pressionantes, e na sequência de um livre direto Trincão atirou sobre a barra. A falta foi cometida por Leonardo Balerdi que viu o cartão amarelo por falta sobre Luis Suárez, que ia ficar desmarcado na área.Na resposta, e na primeira vez que o Marselha se aproximou do reduto defensivo dos leões, Igor Paixão tentou o chapéu a Rui silva, mas não apanhou o guarda-redes português desprevenido. Pouco depois, novamente Igor Paixão a causar perigo junto da baliza do Sporting. O remate perigoso em zona frontal passou perto do poste da baliza à guarda de Rui Silva.O Marselha construia muitos ataques pela direita, onde Weah dava largura. Grenwood deslocava-se muitas vezes para o meio onde aparecia quase como segundo avançado, ao pé de Aubameyang. No flanco direito, Igor Paixão estava sempre pronto para explodir em aceleração. Estas trocas baralhavam a equipa leonina.Para a segunda parte, a atuar em inferioridade numérica, o Marselha defende em 5x3x1, e deixou o veloz Aubameyang sozinho na frente. De Zerbi tirou o avançado Greenwood para colocar o defesa Michael Amir Murillo em campo.O Sporting, aproveitando a vantagem de jogar contra 10, tomou conta do jogo e Quenda, num rasgo individual pela direita, fez um cruzamento remate, mas o guarda-redes Rulli defendeu para canto. A bola ainda bateu no poste. Pouco depois, bom desenho ofensivo do Sporting, mas Suárez rematou cruzado ao lado.A equipa leonina pressionava e João Simões proporcionou uma bela defesa a Rulli com os pés. O médio leonino estava em zona frontal e podia ter feito melhor. Rui Borges mexeu na equipa e fez entrar Geny Catamo e Fotis Ioannidis para os lugares de Quenda e João Simões.Com este resultado, os leões, que tinham vencido em casa o Kairat Almaty (4-1) e foram derrotados em Nápoles (2-1), passam a somar seis pontos, em zona de play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o Marselha tem três.