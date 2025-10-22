pulse-iconDireto

Liga dos Campeões. Sporting CP - Marselha

Jose Breton - NurPhoto via AFP

Depois de uma vitória e uma derrota, o Sporting recebe os franceses do Marselha, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e tenta obter o segundo triunfo para continuar a sonhar pelo menos com o play-off da competição.

Estatísticas