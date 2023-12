Sp. Tomar surpreende FC Porto na "Champions" de hóquei

O dérbi entre Benfica e Sporting foi adiado e o Óquei de Barcelos ganhou em Espanha, ao Liceo. A Oliveirense voltou a ganhar e Valongo empatou, nesta ronda.Os "leões" de Tomar comandam agora o, com quatro pontos, mais um do que os "dragões" e o Trissino, de Itália, que goleou o Lleida, de Espanha, por 8-4.No Pavilhão Municipal de Tomar, os locais já ganhavam por 2-1 ao intervalo, com golos de Tato Ferrucio e Xanoca, contra apenas um de Carlo di Benedetto.Di Benedetto conseguiu o "hat-trick" no jogo, mas até final os nabantinos voltaram a marcar por mais três vezes, através de Tato Ferruccio de novo, André Centeno e Gonçalo Neto.

Em Trissino, o antigo capitão dos "dragões" Reinaldo Garcia apontou um dos golos dos italianos, mas o destaque vai para o "poker" de Giulio Cocco.



No Grupo A, "Barça" e Óquei de Barcelos já se destacam, repetindo o triunfo da primeira ronda. Os catalães superaram o Forte dei Marmi, por 3-1, e os barcelenses foram à Corunha ganhar 4-2 ao Liceo.



Luís Querido, Vieirinha, Poka e Miguel Rocha marcaram pela formação lusa.



O Valongo, finalista derrotado da última edição, cedeu empate em casa ao Amatori Lodi, de Itália, por 2-2. Tiago Sanches e João Almeida fizeram os golos lusos no jogo.



O Grupo D é agora liderado pela Oliveirense, após a formação de Oliveira de Azeméis derrotar fora os franceses do Saint Omer, por 4-2.



Marcaram para a Oliveirense Marc Torra, Nuno Santos, Lucas Martínez e Diogo Abreu.



A Oliveirense passa a ter seis pontos, contra três do Saint Omer e um ponto tanto de Valongo como Amatori Lodi.



Com Benfica e Sporting ausentes dos jogos de quinta-feira (adiaram o dérbi para 17 de janeiro), só se disputou um jogo no Grupo B - o Calafell bateu o Reus, por 4-1.



Na classificação, Sporting, Calafell e Benfica estão com três pontos, sendo que ambos os lusos têm um jogo a menos. O Reus ainda não pontuou.