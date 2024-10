Treinador do Sturm Graz elogia Sporting, mas confia num bom resultado

"O Sporting é uma equipa que se pode comparar por exemplo a Arsenal e FC Barcelona, é uma equipa que joga como uma das melhores da Europa. É uma equipa com classe", afirmou Ilzer, na conferência de imprensa de antevisão da partida da terceira jornada da fase de liga da 'Champions'.



O técnico, de 47 anos, lembrou que os 'leões' já venceram o Lille (2-0), equipa francesa que mais tarde bateu o detentor do título Real Madrid (1-0).



"O Sporting já marcou 27 golos no campeonato (português) e tem muita qualidade no ataque. O Lille perdeu contra Sporting e ganhou depois ao Real, por isso temos de mostrar boa qualidade, bom posicionamento e aproveitar quando tivermos espaços para criar perigo e tentar marcar", disse o técnico, no Estádio Wörthersee, em Klagenfurt, palco do duelo de terça-feira.



O treinador austríaco, que lidera o Sturm Graz desde 2020, assumiu que o sueco Viktor Gyökeres será a principal figura a parar na formação do Sporting, mas não a única.



"Ele (Gyökeres) precisa de poucas oportunidades para marcar, mas não podemos pensar só nele. O Sporting tem outros avançados, como o Trincão e o Harder, que aparecem muito bem pelas alas. Mas, nos últimos dois jogos marcámos 10 golos e o ambiente é bom. Não podemos ser tímidos e acho que podemos fazer um bom resultado", referiu.



Na mesma conferência de imprensa, o defesa Niklas Geyrhofer explicou a estratégia para tentar parar Gyökeres, mas também a restante equipa 'leonina'.



"Não será fácil. É preciso enfrentar o Gyökeres de uma forma mais física. Temos de atuar dessa forma, não só com ele, mas durante todo o jogo. Podemos aí ter alguma vantagem. Vamos ver o que acontece", afirmou o central de 24 anos.



O Sturm Graz-Sporting, da terceira jornada da fase de liga da 'Champions', está agendado para as 20:00 (horas em Lisboa) de terça-feira, e terá arbitragem de Giorgi Kruashvili, da Geórgia.