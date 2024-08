LCE. Vitória procura resultado positivo em Zurique

Em 2022/23, os vimaranenses ficaram-se precisamente por esta fase e, em 2023/24, foram afastados na segunda pré-eliminatória.Nesta época, os portugueses deixaram pelo caminho o Floriana, de Malta, com vitórias por 1-0, fora, e 4-0, em casa, na ronda anterior.





Rodrigo Conceição é a cara mais conhecida do plantel suíço, mas o internacional jovem português está a contas com uma recuperação, após uma cirurgia no joelho.





Para além da ausência do lateral, também Mirlind Kryeziu está fora das opções, ao estar castigo até dia 19 de agosto, depois de ter visto cartão vermelho direto numa entrada muito dura no jogo diante do Young Boys.





No Vitória SC a motivação, após a goleada alcançada no D. Afonso Henriques diante do Floriana, está em altos níveis e a confiança não deve ser díspar.





Com todos os elementos do plantel disponíveis à escolha e a recém-contratação de Gustvao da Silva, Rui Borges tem um grande leque de opções para o onze inicial nesta deslocação à Suíça.





Vitória de Guimarães e Zurique jogam a partir das 17h00 em Lisboa, no Estádio Letzigrund, sendo que a segunda mão realiza-se na próxima semana, em 15 de agosto, em Guimarães.



O vencedor desta eliminatória vai jogar no play-off diante dos búlgaros do Botev Plovdiv ou os bósnios do Zrinjski Mostar.