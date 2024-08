LCE. Tiago Silva pede Vitória sério perante o Zurique

Presente nas rondas de qualificação de 2022/23 e de 2023/24, nas quais os vitorianos falharam o acesso à fase de grupos da terceira competição da UEFA, o médio de 31 anos realçou que a formação minhota parte com “a ambição de um resultado positivo” para a primeira mão, agendada para quinta-feira, na Suíça, mas sem assumir favoritismo.”, disse, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no concelho da Maia, antes do voo da comitiva vitoriana.Convencido de que “” no embate de quinta-feira, marcado para as 18h00 de Lisboa, no Estádio Letzigrund, o capitão dos vimaranenses assumiu “” e considerou benéfico poder “d”, na segunda mão, agendada para 15 de agosto.À espera de um adversário “experiente”, com “bons jogadores”, que eliminou os irlandeses do Shelbourne na ronda anterior da Liga Conferência e ocupa o terceiro lugar da Liga suíça após três jornadas, Tiago Silva frisou que o plantel fez o “trabalho de casa” e está com “uma mentalidade à Vitória”, focado em ganhar.Agradado com a forma como o plantel assimilou as ideias do treinador Rui Borges numa “excelente pré-época”, o médio enalteceu a “forma séria” como a equipa lusa encarou a ronda anterior face ao Floriana, com um triunfo por 1-0 na primeira mão e uma goleada de 4-0 na segunda, já sem o atacante Jota Silva, transferido para os ingleses do Nottingham Forest após se destacar na época 2023/24.O atleta rejeitou ainda que o eventual aumento do ritmo de jogos a partir da próxima semana, com o início da I Liga portuguesa na segunda-feira, no reduto do Arouca, possa desencadear cansaço num grupo que descreveu como “muito equilibrado”.