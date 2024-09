V. Guimarães em busca de fazer história na estreia lusa na fase principal

No novo modelo da competição, que, como na Liga dos Campeões e na Liga Europa, passa a ter uma fase de liga, os minhotos vão em busca de ficar entre os primeiros 24, entre 36, para continuar na terceira prova da UEFA.



Caso consigam chegar, pelo menos, ao play-off de acesso aos oitavos de final, para as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares – os oito primeiros seguem diretamente para os ‘oitavos’ -, os vimaranenses alcançam um feito inédito.



Em anteriores formatos, o conjunto de Guimarães esteve na fase de grupos da Taça UEFA em 2005/06 e da Liga Europa em 2013/14, 2017/18 e 2019/20, mas nunca conseguiu seguir em frente.



A qualidade de oponentes como Zenit, Bolton, Sevilha e Besiktas (2005/06), Lyon e Betis (2013/14), Marselha e Salzburgo (2017/18) e Arsenal e Eintracht Frankfurt (2019/20) ajudam a explicar o porquê das sucessivas eliminações.



Agora, numa nova fórmula, em que as 36 equipas jogam para a mesma classificação, o Vitória tem bem mais hipóteses, até porque está na terceira competição da hierarquia da UEFA.



Os italianos da Fiorentina, finalistas vencidos das últimas duas edições e ‘carrascos’ do Sporting de Braga no play-off de acesso aos ‘oitavos’ de 2022/23, são os oponentes diretos mais categorizados, já a fechar, em casa, em 19 de dezembro.



No Estádio D. Afonso Henriques, jogam ainda os eslovenos do Celje, que afastaram os vimaranenses na segunda pré-eliminatória da época passada, a abrir, na quarta-feira, e os checos do Mladá Boleslav, na terceira ronda, em 07 de novembro.



Em reduto alheio, o Vitória joga na Suécia, com o Djurgarden, em 24 de outubro, na segunda jornada, e consecutivamente no Cazaquistão, com o Astana, em 28 de novembro, e na Suíça, com o St. Gallen, em 12 de dezembro, na quarta e quinta jornadas.



Os minhotos podem, assim, sonhar com o apuramento, depois de uma brilhante fase de qualificação, em que 'despacharam' os malteses do Floriana, os suíços do Zurique e os bósnios do Zrinjski – seis vitórias em seis jogos, com 17-0 em golos.



Com este registo, o Vitória colocou um ponto final em duas eliminações consecutivas nas pré-eliminatórias – a primeira, em 2022/23, perante os croatas do Hajduk Split -, e na malapata dos clubes portugueses na terceira prova da UEFA.



Além dos vimaranenses, também tinham falhado a fase de grupos o Paços de Ferreira e o Santa Clara (2021/22), o Gil Vicente (2022/23) e o Arouca (2023/24).



Desta vez, o Vitória, de Rui Borges, conseguiu o apuramento e agora vai em busca de mais, naquela que será a sua 21.ª presença nas taças europeias, nas quais se estreou em 1969/70, na Taça das Cidades com Feira.



Na sua história nas provas da UEFA, os minhotos têm como grande registo a presença nos quartos de final da Taça UEFA, em 1986/87, com o treinador Marinho Peres ao leme e jogadores como Paulinho Cascavel, Ademir, Nascimento, N’Dinga, Roldão, Jesus, Miguel, Heitor, Costeado, Adão ou Basaula.



Este feito é muito difícil de igualar, mas em Guimarães há uma equipa confiante, como tem demonstrado neste início de época, em que, além do apuramento europeu, está a conseguir manter-se nos lugares cimeiros da I Liga portuguesa.