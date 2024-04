Benfica com quatro triunfos e cinco empates em França

Depois do 3-1 com o Lyon de há quatro anos, o Benfica não perdeu nas duas últimas deslocações a França, a primeira na época passada, face ao PSG (1-1), de Mbappé (marcou de penálti) e Messi (ausente), na fase de grupos da "Champions".Já na presente temporada, e também depois de um 2-1 em casa, face ao Toulouse, selado por dois penáltis do argentino Ángel Di María, o Benfica logrou um "nulo" em França, para selar o apuramento para os "oitavos" da Liga Europa.





...vitórias



No que respeita a vitórias, a última data de 2012/13, na rota para a final da Liga Europa, com o Benfica a vencer por 3-2 em Bordéus, com um golo de Jardel e dois de Cardozo, também depois de uma vitória tangencial na Luz (1-0).



Os encarnados também ganharam em solo francês face ao Nantes (2-0, em 1978/79), com golos de Chalana e Nené, ao Montpellier (3-0, em 1988/89), com tentos de Hernâni, Abel Campos e Valdo, e na anterior visita ao Marselha, em 2009/10.



Depois de um empate a um na Luz, os gauleses, que se qualificariam com 0-0, reforçaram a vantagem na eliminatória com um tento de Mamadou Niang, mas Maxi Pereira e o ‘herói improvável’ Alan Kardec, aos 90 minutos, deram o triunfo ao Benfica (2-1).



Com este resultado, os ‘encarnados’ igualaram o balanço no Vélodrome face ao Marselha, que, em 1989/90, tinha vencido por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça dos Campeões, numa reviravolta assinada por Sauzée e Papin.



O precoce golo de Lima em Marselha acabou, por entanto, por ser aquele que, por ser apontado fora, fez toda a diferença, já que, na antiga Luz, o Benfica venceu, depois, por 1-0, com aquele tento com o braço – ou o ombro, segundo o próprio – de Vata.



...empates



No que respeita a empates, que na quinta-feira valem ‘ouro’, o Benfica somou-os face a Lille (0-0, em 2005/06), Paris Saint-Germain (1-1, em 2010/11), Mónaco (0-0, em 2014/15) e nas recentes visitas a PSG e Toulouse.



Caso a eliminatória siga para prolongamento, é porque o Marselha repetiu o triunfo pela margem mínima de 1989/90 ou os conseguidos por Saint-Étienne (1-0, em 1967/68), Bordéus (1-0, em 1986/87), Bastia (1-0, em 1997/98) ou PSG (2-1, em 2006/07).



No total, em 17 deslocações a França, o Benfica soma quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas, com 15 golos marcados e 20 sofridos.



O encontro entre o Marselha e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00 em Lisboa, no Estádio Velódrome, em Marselha, França.