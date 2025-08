Cluj contra Braga na Liga Europa, Larne contra Santa Clara na Liga Conferência

Uma semana depois do empate fora (0-0), os romenos do Cluj ganharam aos suíços do Lugano no prolongamento da segunda mão da segunda fase preliminar da segunda prova continental de clubes (1-0), com um golo do gambiano Sheriff Sinyan, aos 96 minutos.



Na próxima ronda, prevista para 07 e 14 de agosto, o Cluj, capitaneado pelo luso-romeno Mário Camora, vai defrontar o Sporting de Braga, que também só afastou o Levski Sófia na meia hora adicional (1-0), graças ao tento do suplente espanhol Fran Navarro, aos 104 minutos, desempatando a igualdade na Bulgária (0-0).



A terceira pré-eliminatória da Liga Europa, penúltima de acesso à fase de liga, contará com 12 clubes no caminho dos campeões e 14 no trajeto das ligas, patamar no qual Sporting e Braga e Cluj são acompanhados, entre outros, pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk.



Num encontro disputado em Cracóvia, na Polónia, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, os vencedores da prova em 2008/09, sob a denominação de Taça UEFA, voltaram a derrotar o Besiktas (2-0), que já tinha perdido na Turquia (4-2) e utilizou de início os internacionais portugueses João Mário e Rafa Silva, acabando relegado para a terceira fase preliminar da Liga Conferência.



Igual destino conheceram os belgas do Anderlecht, campeões em 1982/83, ao cederem diante dos suecos do Häcken no desempate por penáltis (4-2), desaproveitando a vitória tangencial alcançada em casa (1-0) com uma derrota no reencontro (2-1, após prolongamento).



Do caminho principal da Liga Conferência também consta o Santa Clara, que inverteu a derrota sofrida no terreno dos croatas do Varazdin (2-1), ao ganhar nos Açores (2-0), face aos golos dos brasileiros Vinícius Lopes, aos cinco minutos, e Gabriel Silva, aos 68.



Os insulares vão ter pela frente os norte-irlandeses do Larne, que bateram nos penáltis o Prishtina (5-4), frente ao qual tinham empatado na primeira mão (0-0) e repetiram a igualdade no Kosovo (1-1, após prolongamento), com o gibraltino Dan Bent (56 minutos) a responder ao tento de Gjelbrim Taipi (10) e Paul O’Neill a ser expulso perto do fim (117).



Para a mesma ronda qualificaram-se os arménios do Ararat-Armenia, treinados pelo português Manuel Tulipa, que, após um ‘nulo’ caseiro (0-0), se superiorizaram no prolongamento para afastarem com reviravolta os romenos do Universitatea Cluj (2-1).



Já o Banga, de David Afonso, cedeu com o Rosenborg, ao perder na Lituânia (2-0), na sequência da goleada na Noruega (5-0), tal como os malteses do Floriana, de Daniel Portela, que tinham sido derrotados fora (4-2) e empataram em casa (1-1) frente aos kosovares do Ballkani.



Nos restantes embates da terceira ronda, Miguel Crespo marcou e assistiu para o golo do luso-cabo-verdiano Nuno da Costa em novo triunfo dos turcos do Basaksehir sobre o Cherno More (4-0), que vinha de uma derrota na Bulgária (1-0).



Se Samuel Teles serviu o tento inaugural da vitória caseira dos romenos do Universitatea Craiova sobre o Sarajevo (4-0), invertendo a derrota na Bósnia (2-1), Leonardo Rocha saiu do banco de suplentes para participar no derradeiro golo do Raków no êxito fora sobre os eslovacos do Zilina (3-1), que dilatou a vantagem trazida da Polónia (3-0).



A terceira pré-eliminatória da Liga Conferência disputa-se em 07 e 14 de agosto, com oito clubes no caminho dos campeões e 52 no trajeto principal a lutarem pelo acesso aos play-offs, última etapa de acesso à fase de liga, patamar em que o Santa Clara nunca esteve.