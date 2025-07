Liga Europa. SC Braga - Levski Sofia

O SC Braga e o Levki de Sofia jogam esta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, a segunda volta de apuramento para a 3.ª eliminatória da Liga Europa.

No primeiro jogo fora os arsenalistas apenas conseguiram um empate a zero, mas hoje vão mesmo ter de ganhar para seguir em frente.





Em caso de vitória o SC Braga irá jogar a terceira pré-eliminatória com o vencedor do embate entre os suíços do FC Lugano e os romenos do Cluj (em 7 e 14 de agosto). Mas se perderem são relegados para a Liga Conferência, onde vão medir forças com o vencedor da eliminatória entre os moldavos do FC Petrocub ou os azeris do Sabah, também em 07 e 14 de agosto.