LE. Braga luta por uma vitória frente ao Servette

Depois de terem afastado os israelitas do Maccabi Petah Tikva, na segunda ronda preliminar, com triunfos por 2-0, em casa, e 5-0, fora, os bracarenses defrontam o atual segundo classificado da Liga helvética, que já leva quatro jornadas realizadas na competição local.

Simon Banza também falhou o treino de quarta-feira, devido a um problema físico no joelho, e a presença do avançado congolês na ficha de jogo é improvável.

Por outros motivos, nomeadamente profissionais, André Horta deve também estar fora das contas.

Na antevisão ao duelo, Daniel Sousa reconheceu que o Servette vai apresentar dificuldades ao SC Braga. "É uma equipa experiente, com rotinas que vêm de trás e que são difíceis de contrariar", afirmou o treinador "arsenalista".O encontro entre Sporting de Braga e Servette tem início às 20h30, no Estádio Municipal de Braga. A partida da segunda mão está agendada para a próxima semana, no dia 15 de agosto, na Suíça.Caso se apure para o play-off, o Sporting de Braga terá pela frente os turcos do Trabzonspor ou os austríacos do Rapid Viena. Em caso de eliminação, será relegado para o play-off da Liga Conferência e irá jogar diante dos ingleses do Chelsea.