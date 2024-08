Treinador do Servette atribui favoritismo ao Sporting de Braga

"Para mim, é claro que o Sporting de Braga é favorito. Já fizemos quatro jogos (oficiais esta época) e o Sporting de Braga dois, mas isso não faz a diferença, nem muda a nossa perspetiva. No ano passado, jogou na Liga dos Campeões e também já tem ritmo competitivo", disse, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Thomas Häberli considerou o Sporting de Braga "uma equipa forte, de grande qualidade", reforçando o percurso dos minhotos na 'Champions' na última temporada e também o desempenho diante dos israelitas do Maccabi Petah Tikva, na segunda pré-eliminatória (7-0 no resultado agregado), mas não destacou nenhuma individualidade, antes o seu coletivo.



O Servette ocupa atualmente a segunda posição do campeonato suíço, com os mesmos nove pontos que o líder Lugano, mas mais um jogo (quatro no total).



O treinador revelou ainda que o guarda-redes Jérémy Frick será titular, ele que é habitualmente suplente no campeonato.



Já o defesa-central Steve Rouiller anteviu "um jogo complicado" em Braga e frisou que o Servette está expectante pelo jogo.



"É sempre bom defrontar grandes equipas, são este tipo de jogos que nos permitem perceber o nosso nível. O Sporting de Braga é uma equipa de grande gabarito, habituada a este tipo de andanças, vamos tentar dar o nosso melhor e cabe-nos a nós levar este jogo a bom porto", disse.



O Servette participou na última época na fase de grupos da Liga Conferência, após alguns anos de ausência da 'Europa', mas o jogador de 34 anos, apesar de ter destacado que essa caminhada trouxe "mais experiência" à equipa, refere que "não significa tudo: temos que estar compactos e esperar o momento ideal para ferir o nosso adversário", disse.



O jogo tem início marcado para as 20:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.