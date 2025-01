Liga Europa. Braga corre por uma vitória

Os "guerreiros" deslocam-se à Bélgica para defrontar o Union St. Gilloise e tentar somar mais três pontos na luta pelo acesso ao play-off da Liga Europa.





O Sporting de Braga viaja até à Bélgica, para reencontrar o Union Saint-Gilloise, que não conseguiu vencer nas duas anteriores partidas, igualmente na Liga Europa, em 2022/23, com uma derrota (2-1), em casa, e um empate (3-3), como visitante.





Gostávamos que amanhã dessem sequência ao que fizemos na Reboleira, melhor ainda, porque o adversário é mais forte, tem muita qualidade e que só perdeu um jogo em 16, contra o Antuérpia", afirmou Carlos Carvalhal na antevisão do encontro que se segue em mais um jornada desta fase de liga que está a caminhar a passos largos para o final. ", afirmou Carlos Carvalhal na antevisão do encontro que se segue em mais um jornada desta fase de liga que está a caminhar a passos largos para o final.





Robson Bambu e Rodrigo Zalazar integram o lote de convocados dos "arsenalistas" e podem voltar a ser opção, num jogo em que Matheus Magalhães não estará presente na baliza, após estar suspenso. Fran Navarro, que tem sido o avançado titular desde a chegada a Braga, também não conta devido a não poder estar inscrito.





O SC Braga chega a este encontro após três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos e irá enfrentar um Union St. Gilloise numa fase similar - conta com três vitórias, uma derrota e um empate.





"Será um bom adversário. Mas, se estivermos ao nosso nível poderemos competir pelo três pontos", avisou Sébastien Pocognoli, treinador do emblema belga, em antevisão.

Os unionistes contam com oito pontos no 21º lugar e, para já, estão posicionados em lugar de play-off - algo que o SC Braga ambiciona.



Numa temporada de altos e baixos, os "arsenalistas" chegam a este encontro depois de dois triunfos sofridos, perante o Lusitano de Évora (2-1), na Taça de Portugal, e frente ao Estrela da Amadora (1-0), na I Liga.



No campeonato, o Sporting de Braga tem sido mais forte fora do seu reduto, algo que não tem acontecido na Liga Europa, em que conseguiu apenas um empate, perante o Elfsborg (1-1), além de derrotas com Olympiacos (3-0) e Roma (3-0).