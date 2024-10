Diogo Jota revela atenção de Portugal à defesa de bolas paradas

"Sabemos que esta dupla jornada pode ser decisiva. Estamos a olhar para o que são as principais qualidades do adversário. São fortes na bola parada, sofremos um golo contra a Escócia nesse tipo de lance e é algo que tentamos melhorar. Estamos a preparar isso bem e sabemos a importância dos três pontos em cada jogo", realçou.

Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes de novo apronto de preparação para o duelo com a congénere polaca, Diogo Jota rejeitou a ideia de que o adversário está mais fraco em relação a anos anteriores, face à desilusão no Euro2024.

"Nós também queríamos ter feito um Europeu melhor do que o que fizemos. Estamos com dois resultados positivos, mas o importante é pensarmos em nós. Queremos melhorar e assimilar cada vez mais as ideias do `mister`. Temos qualidade para vencer esta Polónia, tal como em anos anteriores", frisou o jogador dos ingleses do Liverpool.

Titular no triunfo frente à Escócia, por 2-1, no Estádio da Luz, em Lisboa, Diogo Jota não apontou golos nas primeiras duas rondas da Liga das Nações, mas sublinhou que o importante são as vitórias, contando com quatro golos em nove jogos pelo Liverpool.

"Gosto muito de fazer golos e é sempre essa a minha principal missão, mas o mais importante é ganhar jogos. Os dados estatísticos são sempre importantes, mas é preferível não marcar e ganhar, do que marcar e perder", disse o avançado, de 27 anos.

Diogo Jota não descartou a possibilidade de poder regressar ao campeonato português no futuro, tendo, para isso, de existir "uma conjugação de fatores", desejando também sorte ao seu ex-treinador Jürgen Klopp no cargo de diretor de futebol das equipas da Red Bull, antes de destacar a forma como o "grupo fantástico" da seleção recebe os estreantes.

"Sinto que todos que aqui chegam sentem que, de facto, são bem-vindos. Tentamos receber todos da mesma maneira, pôr toda a gente à vontade e tirar o nervosismo inicial. Temos um grupo fantástico nesse aspeto e eles têm sempre oportunidade de mostrar o seu valor e caráter, que também é importante para fazer parte do grupo", disse.

A formação das `quinas` joga com a Polónia no sábado, em Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são ambos às 19:45 (horas de Lisboa).

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.

