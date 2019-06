Fernando Santos: "Os jogadores têm sido inexcedíveis"

Referindo-se ao grupo de trabalho como "família", Fernando Santos destaca o "grande espírito" existente na seleção nacional, bem como a qualidade dos jogadores, perante uma "grande equipa" como a Holanda.



Com a conquista do segundo troféu em menos de três anos, o selecionador nacional refere que a Portugal é uma equipa candidata a vencer todas as provas que disputa.