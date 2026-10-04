Jorge Jesus e Bruno Fernandes apelam à união

Bruno Fernandes defende ainda ao jornalista por Ricardo Pinheiro também que é tempo "das clubites desaparecerem".

As três vitórias nos três primeiros jogos da Liga das Nações deixam Portugal numa posição privilegiada para garantir a presença nos quartos de final da Liga das Nações e continuar a defender o título conquistado em 2025. Um triunfo ou um empate frente à Noruega carimbam o passaporte, mas para seguir em frente como primeiro classificado precisa de bater os nórdicos e esperar por um empate no País de Gales-Dinamarca.Com um grupo de trabalho reduzido a 24 futebolistas — com a saída de Cristiano Ronaldo do estágio —, Jorge Jesus riscar um nome da ficha de jogo, e Gonçalo Inácio foi o escolhido. O central do Sporting fica assim de fora das opções no banco.