Jorge Jesus "um bocadão" ansioso com a estreia, CR7 admite ficar no banco

Sobre o último ano como jogador de futebol, Cristiano Ronaldo afirmou que não sabe "em princípio sim", referindo que vai ponderar "etapa a etapa" mas focado agora na Liga das Nações.





O capitão da seleção nacional agradeceu a Roberto Martínez, dizendo que o trabalho com o treinador espanhol "foi espetacular", referindo-se ao troféu da Liga das Nações conquistado em 2025.

Cristiano Ronaldo falou igualmente, em exclusivo à RTP, da cadência de quatro jogos em duas semanas, referindo estar preparado para tudo, ser titular, suplente utilizado ou mesmo ficar no banco.

"São quatro jogos em 15 dias, é impossível jogar os quatro jogos. O 'mister' já disse que vai fazer uma rotação. Eu simplesmente estou preparado para jogar, se quiser comigo começar no banco também estou disponível, se eu não entrar também não há problema", concluiu.

Por seu turno, Jorge jesus não se mostrou "nervoso" com a estreia ao leme da 'nau das quinas', mas "um bocadão" ansioso porque vai ser o primeiro jogo como selecionador nacional.





"Sempre tive orgulho em ser português portanto é um desafio que deixei tudo para trás para aceitar, mas não me sinto em nada pressionado porque todos os clubes onde trabalhei é para ganhar e aqui na seleção é exatamente a mesma coisa", acrescentando que orientar Portugal "é o ponto mais alto da carreira".

Quanto ao 'mister' Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo mostrou entusiasmo por voltar a trabalhar com o treinador português. "Com o 'mister' Jorge Jesus é uma etapa diferente, conceitos diferentes, ideias diferentes e estamos muito entusiasmados, muito contentes, trabalhado bem e é com alegria e motivação que estamos preparados para amanhã" (quinta-feira).No que diz respeiro ao modo como a seleção vai jogar, Jorge Jesus disse, em exclusivo à RTP, que a ideia de jogo vai ser diferente e vai existir uma variante no sistema. "Dentro de um sistema a gente pode ter outras ideias e ter outros jogadores a jogar no mesmo sistema, mas com ideias diferentes e isso vai seguramente acontecer", adiantando, no entanto, ter pouco tempo de trabalho com os jogadores.