Klopp convoca 44 jogadores para a Liga das Nações





(Com Lusa)

“Quero conhecer o maior número de jogadores possível. Nas últimas quatro semanas, viajei muito e vi muitos jogadores. Estive 11 anos afastado da Bundesliga, e ver os jogadores ao vivo faz uma grande diferença”, disse Klopp, na conferência de imprensa realizada em Frankfurt, ao justificar o grupo alargado incluído na sua primeira convocatória como selecionador da Alemanha.Após a eliminação nos oitavos de final do Mundial2026 frente ao Paraguai (1-1 após prolongamento, 2-4 nos penáltis), Julian Nagelsmann, de 39 anos, demitiu-se do cargo de selecionador e Jurgen Klopp, de 59, foi nomeado para lhe suceder.A primeira lista, para os jogos com os Países Baixos, em Amesterdão, em 24 de setembro, e com a Grécia, em Augsburgo, em 27 de setembro, integra 24 jogadores.Para os jogos de 1 de outubro, em Munique, frente à Sérvia, e de 4 de outubro, em Salónica, contra a Grécia, entram 20 novos jogadores, enquanto a maioria da primeira lista regressará aos respetivos clubes. Apenas o guarda-redes Finn Dahmen, do Augsburgo, integra ambas as listas.O antigo treinador do Borussia Dortmund e do Liverpool afirmou que não há diferença de hierarquia entre as duas listas e que ambas foram planeadas para vencer os quatro jogos.“Não criámos uma equipa A nem uma equipa B. Queremos ganhar os quatro jogos. As listas foram elaboradas de forma a que os jogadores se entrosassem bem”, garantiu.Nas duas listas, há ausências assinaláveis, como as do guarda-redes Oliver Baumann (Hoffenheim), do avançado Deniz Undav (Estugarda), do médio Leon Goretzka (Aston Villa) e do extremo Leroy Sané (Galatasaray).Entre as novidades, há surpresas como Bambasé Conté (Hoffenheim), Hennes Behrens (Augsburgo), os jogadores do Friburgo Max Rosenfelder, Philipp Treu, Derry Scherhant e Yannik Engelhardt, bem como Younes Ebnoutalib (Eintracht de Frankfurt).Outros, como o guarda-redes Marc-André ter Stegen (Ajax) e os extremos Serge Gnabry (Bayern Munique) e Karim Adeyemi (FC Barcelona), regressam depois de terem falhado o Mundial2026.“Uma equipa precisa de estabilidade e de uma espinha dorsal. E, uma vez estabilizada a espinha dorsal, podemos ser criativos e um pouco loucos”, comentou Klopp.O técnico, que passou pelo Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, confirmou ainda Joshua Kimmich, de 31 anos, como capitão. O jogador do Bayern Munique voltará a atuar no meio-campo, e não a lateral direito, como aconteceu no Mundial2026 e no Europeu2024, disputado na Alemanha.