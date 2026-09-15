Liga das Nações. Noruega chama Aursnes e Schjelderup para o arranque da prova

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A primeira convocatória da seleção norueguesa após a chegada aos quartos de final do Mundial2026 mantém como destaques o avançado do Manchester City Erling Haaland e o médio do Arsenal Martin Odegaard.



Seguem-se duas deslocações, primeiro ao País de Gales, a 1 de outubro, e, depois, ao Estádio do Dragão, no Porto, onde voltará a defrontar a equipa das 'quinas', a 4 de outubro.A primeira convocatória da seleção norueguesa após a chegada aos quartos de final do Mundial2026 mantém como destaques o avançado do Manchester City Erling Haaland e o médio do Arsenal Martin Odegaard.

No Grupo 4 da Liga A, a Noruega inicia a competição com dois jogos em casa, na capital, frente à Dinamarca (24 de setembro) e a Portugal, três dias depois.