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Futebol Internacional
Liga Nações. França vence Bélgica perto do fim, Itália reergue-se na Turquia
A França isolou-se, esta segunda-feira, na liderança do Grupo A1 da Liga das Nações, ao vencer na Bélgica com um golo perto do fim, numa segunda jornada em que a Itália, do mesmo agrupamento, venceu a Turquia por 4-1.
Na ausência de Kylian Mbappé, dispensado por lesão, e perante diversas alterações no onze inicial, Michael Olise saiu do banco de suplentes para selar o triunfo dos gauleses, aos 88 minutos, num jogo em que Dodi Lukébakio atuou na meia hora final pelos belgas.
A França vinha de um êxito na Turquia (1-0) e permanece vitoriosa sob orientação de Zinédine Zidane, levando seis pontos, três acima da Bélgica, segunda, e da Itália, terceira, que respondeu à derrota caseira diante dos belgas (2-0) com uma goleada na visita aos turcos.
Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode e Francesco Esposito deram a vitória aos italianos, medalha de bronze na Liga das Nações em 2021 e 2023, que não ganhavam um jogo oficial desde março.
Issa Doumbia, do Sporting, voltou a ser suplente utilizado no primeiro êxito da segunda passagem de Roberto Mancini pelo comando de Itália, cujas escolhas iniciais contaram com os dois irmãos Francesco e Sebastiano Esposito, em estreia na seleção principal.
Baris Yilmaz fez o único tento da Turquia, ao serviço da qual Demir Tiknaz, do Sporting de Braga, competiu no último quarto de hora.
Os dois primeiros colocados da Liga A acedem aos quartos de final da mais recente competição europeia de seleções, cujo troféu é detido por Portugal, recordista de êxitos, com dois (2019 e 2025).
Na Liga B, a Suécia consolidou o comando isolado do Grupo B4, ao impor-se na receção à Polónia (3-1), pela qual Jan Bednarek e Jakub Kiwior foram totalistas.
A Suécia tem seis pontos, dois acima da Bósnia-Herzegovina, triunfante na Roménia (4-2), seguindo-se a Polónia, com um, e os romenos, a zeros.
O grupo B2 continua a ter a Irlanda do Norte e a Ucrânia na frente, após os respetivos empates na receção à Hungria (0-0) e na visita à Geórgia (0-0).
Quanto à Liga C, Montenegro triunfou na Arménia (3-2) e destacou-se no topo do Grupo C2, agora com seis pontos.
A França vinha de um êxito na Turquia (1-0) e permanece vitoriosa sob orientação de Zinédine Zidane, levando seis pontos, três acima da Bélgica, segunda, e da Itália, terceira, que respondeu à derrota caseira diante dos belgas (2-0) com uma goleada na visita aos turcos.
Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode e Francesco Esposito deram a vitória aos italianos, medalha de bronze na Liga das Nações em 2021 e 2023, que não ganhavam um jogo oficial desde março.
Issa Doumbia, do Sporting, voltou a ser suplente utilizado no primeiro êxito da segunda passagem de Roberto Mancini pelo comando de Itália, cujas escolhas iniciais contaram com os dois irmãos Francesco e Sebastiano Esposito, em estreia na seleção principal.
Baris Yilmaz fez o único tento da Turquia, ao serviço da qual Demir Tiknaz, do Sporting de Braga, competiu no último quarto de hora.
Os dois primeiros colocados da Liga A acedem aos quartos de final da mais recente competição europeia de seleções, cujo troféu é detido por Portugal, recordista de êxitos, com dois (2019 e 2025).
Na Liga B, a Suécia consolidou o comando isolado do Grupo B4, ao impor-se na receção à Polónia (3-1), pela qual Jan Bednarek e Jakub Kiwior foram totalistas.
A Suécia tem seis pontos, dois acima da Bósnia-Herzegovina, triunfante na Roménia (4-2), seguindo-se a Polónia, com um, e os romenos, a zeros.
O grupo B2 continua a ter a Irlanda do Norte e a Ucrânia na frente, após os respetivos empates na receção à Hungria (0-0) e na visita à Geórgia (0-0).
Quanto à Liga C, Montenegro triunfou na Arménia (3-2) e destacou-se no topo do Grupo C2, agora com seis pontos.
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