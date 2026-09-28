Liga Nações. França vence Bélgica perto do fim, Itália reergue-se na Turquia



Na Liga B, a Suécia consolidou o comando isolado do Grupo B4, ao impor-se na receção à Polónia (3-1), pela qual Jan Bednarek e Jakub Kiwior foram totalistas.



A Suécia tem seis pontos, dois acima da Bósnia-Herzegovina, triunfante na Roménia (4-2), seguindo-se a Polónia, com um, e os romenos, a zeros.



O grupo B2 continua a ter a Irlanda do Norte e a Ucrânia na frente, após os respetivos empates na receção à Hungria (0-0) e na visita à Geórgia (0-0).



Quanto à Liga C, Montenegro triunfou na Arménia (3-2) e destacou-se no topo do Grupo C2, agora com seis pontos.

Na ausência de Kylian Mbappé, dispensado por lesão, e perante diversas alterações no onze inicial, Michael Olise saiu do banco de suplentes para selar o triunfo dos gauleses, aos 88 minutos, num jogo em que Dodi Lukébakio atuou na meia hora final pelos belgas., três acima da Bélgica, segunda, e da Itália, terceira, que respondeu à derrota caseira diante dos belgas (2-0) com uma goleada na visita aos turcos.Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode e Francesco Esposito deram a vitória aos italianos, medalha de bronze na Liga das Nações em 2021 e 2023, que não ganhavam um jogo oficial desde março., cujas escolhas iniciais contaram com os dois irmãos Francesco e Sebastiano Esposito, em estreia na seleção principal.Baris Yilmaz fez o único tento da Turquia, ao serviço da qual Demir Tiknaz, do Sporting de Braga, competiu no último quarto de hora.