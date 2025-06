Liga Nações. Portugal treina e viaja até Munique

A equipa das quinas tem uma sessão agendada para as 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Caso vença os germânicos, Portugal vai disputar a final em 8 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final na quinta-feira.Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, que será também no dia 8, mas em Estugarda.Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a ‘final four’ em 2020/21 e 2022/23.