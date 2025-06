Martínez quer o título e assume jogadores do PSG em dúvida

A seleção portuguesa defronta a Alemanha na quarta-feira, em Munique, em jogo das meias-finais da Liga das Nações, quatro dias depois de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos terem conquistado a Liga dos Campeões com o PSG, precisamente na Allianz Arena.

"A presença deles tem sido contagiosa. Mas, é importante ter uma adaptação boa. No primeiro dia, fizeram um treino geral, hoje fizeram um bom treino e agora é avaliar as próximas 24 horas. Vamos ter dois jogos em quatro dias e precisamos de gerir todos os jogadores. O aspeto emocional é importante, mas a decisão é esperar até amanhã (quarta-feira)", explicou Roberto Martínez.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida com os germânicos, o selecionador português afastou qualquer preferência em ter podido contar com esses quatro jogadores mais cedo no estágio e explicou que a "cultura de vitória" é mesmo muito importante para a equipas das `quinas` conseguir no futuro conquistar títulos.

"A carreira do jogador é para criar memórias e ganhar títulos, Agora temos uma oportunidade de ganhar um título internacional e, para ganhar títulos, é preciso ter essa experiência. Não é suficiente só ter talento. A experiência de ganhar são os pequenos detalhes em momentos-chave. E, para nós, é melhor ter jogadores com muitos títulos e essas experiências", frisou.

Por isso mesmo, para Martínez, a conquista da Liga das Nações, a segunda da sua história, pode catapultar Portugal para o próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Temos o maior número de pontos, de golos, de vitórias durante os 28 jogos ao longo da última década da seleção. É nisso que o selecionador se foca. Estamos onde queremos estar, na `final four` da Liga das Nações. Acho que agora precisamos deste jogo para poder continuar o objetivo quer é ganhar títulos a nível internacional. Aqui temos uma oportunidade. E, daqui a 12 meses, temos o Mundial", referiu o treinador espanhol.

Por isso mesmo, Martínez acredita na primeira vitória sobre a Alemanha em 25 anos e na primeira em solo germânico sobre a `Mannschaft` desde 1986.

"Precisamos deste jogo para continuar a mostrar o que podemos fazer. Respeitamos muito a Alemanha e jogar fora é um duplo desafio. Se ganhar à Alemanha foi feito uma vez, pode ser feito outra vez", concluiu o técnico de 51 anos.

O Alemanha-Portugal está agendado para as 20:00 (21:00 locais) e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Caso vença os germânicos, Portugal vai disputar a final no domingo, 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final na quinta-feira.

Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a `final four` em 2020/21 e 2022/23.