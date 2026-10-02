Noruega não joga com o habitual guarda-redes titular frente a Portugal





“O Egil merece. Tínhamos bem claro que iria realizar um jogo neste estágio”, contou.



O anúncio foi feito à TV 2, logo após a derrota dos nórdicos com o País de Gales (2-1), em Cardiff, a segunda consecutiva nesta fase de grupos da Liga das Nações, sem que Nyland tivesse conhecimento da decisão.



“Ele aceitou bastante bem. Penso que já tinha a ideia, antes do estágio, de que talvez não fosse estar nos quatro jogos”, acrescentou.



A Noruega ocupa a terceira posição do grupo A4, que poderá ser lugar de play-off de despromoção à Liga B, com três pontos, a par da Dinamarca e do País de Gales. Portugal é líder, com nove.

O selecionador Stale Solbakken vai afastar Orjan Nyland do duelo com Portugal.O treinador explicou queda equipa técnica e que em nada se relaciona com os últimos resultados.