Liga das Nacões
Seleção Nacional
Noruega não joga com o habitual guarda-redes titular frente a Portugal
O selecionador Stale Solbakken vai afastar Orjan Nyland do duelo com Portugal. Egil Selvik assume, com alguma surpresa, o lugar entre os postes.
O treinador explicou que a troca já estava nos planos da equipa técnica e que em nada se relaciona com os últimos resultados.
O treinador explicou que a troca já estava nos planos da equipa técnica e que em nada se relaciona com os últimos resultados.
“O Egil merece. Tínhamos bem claro que iria realizar um jogo neste estágio”, contou.
O anúncio foi feito à TV 2, logo após a derrota dos nórdicos com o País de Gales (2-1), em Cardiff, a segunda consecutiva nesta fase de grupos da Liga das Nações, sem que Nyland tivesse conhecimento da decisão.
“Ele aceitou bastante bem. Penso que já tinha a ideia, antes do estágio, de que talvez não fosse estar nos quatro jogos”, acrescentou.
A Noruega ocupa a terceira posição do grupo A4, que poderá ser lugar de play-off de despromoção à Liga B, com três pontos, a par da Dinamarca e do País de Gales. Portugal é líder, com nove.
O anúncio foi feito à TV 2, logo após a derrota dos nórdicos com o País de Gales (2-1), em Cardiff, a segunda consecutiva nesta fase de grupos da Liga das Nações, sem que Nyland tivesse conhecimento da decisão.
“Ele aceitou bastante bem. Penso que já tinha a ideia, antes do estágio, de que talvez não fosse estar nos quatro jogos”, acrescentou.
A Noruega ocupa a terceira posição do grupo A4, que poderá ser lugar de play-off de despromoção à Liga B, com três pontos, a par da Dinamarca e do País de Gales. Portugal é líder, com nove.
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