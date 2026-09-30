Selecionador dinamarquês diz que Portugal tem "duas estrelas" por posição

“Há uma diferença entre ser selecionador de Portugal, que tem duas estrelas mundiais em cada posição, e da Dinamarca, onde ainda temos muitos jogadores com muito para aprender na seleção”, afirmou Brian Riemer, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira jornada do Grupo A4.



O técnico de 48 anos, que lidera a Dinamarca desde 2024, lembrou que Portugal é o atual vencedor da Liga das Nações e garantiu que vai para este encontro com um pensamento positivo.



“É uma oportunidade única para sermos testados contra uma das melhores seleções. Queremos progredir e, por isso, o teste contra Portugal é bom para nós. Estamos muito entusiasmados. Vamos defrontar uma equipa de classe mundial e que até já vencemos há tempo”, disse Riemer em Helsingor, no centro de estágios da Dinamarca, que fica a cerca de 50 quilómetros da capital.



Sobre Cristiano Ronaldo, o selecionador dinamarquês garantiu que o avançado de 41 anos terá sempre um tratamento especial caso seja lançado no Parken.



“Mudou a sua forma de jogar com o tempo e, para mim, é um enorme ícone. Estaremos a cometer um grande erro se o subestimarmos”, concluiu.



Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.



O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.



