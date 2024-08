"A ausência do Pepe será sempre sentida", diz Vítor Bruno

"Todos os testemunhos que teve são pouco para fazer um retrato fiel do que ele é. Consegue casar a profissão com os valores que habitam nele e tendo a humildade como grande característica. Ele evita que a presença dele seja notada, mas a ausência é sempre muito sentida dentro e fora", afirmou Vítor Bruno, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente.

O técnico dos `dragões` enumerou várias características do agora ex-jogador e internacional português, salientando a palavra "humildade".

"A humildade é uma das virtudes do Pepe e tem uma coisa que vai morrer com ele, que são os valores, as coisas mais importantes da vida, que não estão à venda e que vão morrer com ele", acrescentou.

Pepe representou o FC Porto entre 2004 e 2007 e entre 2019 e 2024, sendo a principal referência do balneário nas últimas épocas, mas não fazia parte dos planos da recém-eleita direção liderada por André Villas-Boas e finalizou contrato em 30 de junho.

Aos 41 anos, despediu-se com 290 jogos e 17 tentos em oito temporadas e meia ao serviço dos `dragões`, conquistando quatro campeonatos, cinco Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga - fez ainda parte da equipa que ganhou a Taça Intercontinental em 2004, mas não chegou a alinhar na decisão perante o Once Caldas.

Com a saída de Pepe, o FC Porto elegeu um novo elemento para integrar o lote de capitães de equipa e Vítor Bruno explicou os motivos da escolha recair no argentino Alan Varela, que chegou ao clube apenas na época passada.

"É um elemento muito bem visto no balneário. É um jogador que naturalmente se impõe, não precisa de usar da palavra, com atitudes em campo é muito respeito, aconteceu com naturalidade, os colegas reveem nele os valores do FC Porto", concluiu o técnico.

O internacional português pendurou as `chuteiras` com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Ligas dos Campeões, todas com o Real Madrid.

O defesa despede-se da seleção portuguesa com 141 jogos e oito golos e como o terceiro jogador mais internacional de sempre pela equipas das `quinas`, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146).